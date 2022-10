Wolff accepteert straf Red Bull: ’Voor ons is 2021 afgesloten’

McLaren-CEO Zak Brown wekte eerder al de irritatie bij Red Bull door een brief te sturen naar de FIA en Formule 1-leiding en te pleiten voor een zware straf.

„Ik heb gemengde gevoelens. Ik vind de straf niet adequaat, als je kijkt naar de overtreding”, zegt Seidl tegenover Sky Italia. „Het is wel positief dat er sprake is van een sanctie en ook van transparantie. Maar een zwaardere straf was in mijn ogen nodig geweest. Ik ben het ook een beetje zat om naar de sprookjes van Red Bull te luisteren. Tegelijkertijd is het belangrijk om vooruit te kijken en ik hoop dat iedereen hier van leert, zowel de FIA als de teams.”

Andreas Seidl Ⓒ ANP/HH

Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt zich wat meer op de vlakte. „Voor mij is het belangrijkste dat het proces is gevolgd en ze daar niet van hebben afgeweken. Het is goed dat er een straf is uitgedeeld, of we die nu te laag of te hoog vinden. We hebben allemaal te maken met kosten voor catering en ziekteverzuim. Negen teams zaten onder het plafond en eentje er boven. Los van de sportieve boete is er natuurlijk ook sprake van een financiële straf en ook van reputatieschade.”

Wolff vervolgt bij Sky Sports: „Voor ons is 2021 afgesloten. Ik ben benieuwd hoe ze hun cijfers indienen over 2022, want ze zullen er belang bij hebben om het deze keer goed te doen. Hopelijk schrikt dit voldoende af om te voor zorgen dat dit andere teams tegenhoudt om ook te veel te spenderen. Ik geloof wel dat elke vermindering van tijd in de windtunnel je wat kost, wat prestaties betreft. Wij hadden door onze titels de afgelopen achttien maanden al minder tijd en dat tikt aan.”