Elke zaterdag column Kieft:’Je kan de kritieken zo uittekenen’

„Talenten die het beste met de druk kunnen omgaan, redden het. Omgaan met kritiek als het minder gaat of als je even niet kan voldoen aan het verwachtingspatroon bij het publiek, is verschrikkelijk moeilijk”, laat de oud-international weten. „Ondanks alle mooie trainings- en opleidingscomplexen waar het aan niets ontbreekt voor voetballers, valt dat aspect niet te leren. Terwijl de kritiek gaat komen want het publiek zal zich er sowieso mee gaan bemoeien.

„Je kan de kritieken zo uittekenen”, vervolgt Kieft. „Over twee maanden kijkt en praat het publiek van PSV heel anders over bijvoorbeeld Malen en Ihattaren. Alles wat ze doen en laten zal onder een vergrootglas liggen. ’Malen goede speler, maar hij scoort wel erg weinig voor een spits van PSV’. Of: ’Waarom kiest Ihattaren niet bij voorbaat voor Oranje? Hij heeft nota bene alles te danken aan het Nederlandse voetbal’. Zulke vragen, opmerkingen en discussies komen straks voorbij en dat gaan die spelers voelen. Daar kan je je nauwelijks voor afsluiten en zeker bij een zeventienjarige kan dat zwaar meewegen voor zijn functioneren.”

