Eerste voetbalfans binnenkort weer welkom in Engelse stadions

Het zijn clubs die in de zogenoemde 'tier-two'-regio's gehuisvest zijn. De Britse regering heeft Engeland verdeeld in gebieden waar de coronacijfers de goede kant op gaan of juist niet. Laag twee, waarin onder meer Londen en Liverpool zijn ondergebracht, is het middelste niveau. In bijvoorbeeld Manchester (laag drie) zijn fans nog niet welkom.

Bij de wedstrijden, in het weekeinde van 5 en 6 december, mogen maximaal 2000 toeschouwers aanwezig zijn. Het gaat om de duels Brighton - Southampton, Chelsea - Leeds, Liverpool - Wolverhampton en West Ham - Manchester United. Het zijn de eerste duels met fans sinds Covid-19 de competities in maart stillegde en later zorgde voor duels in lege stadions. De andere wedstrijden in dat weekeinde in de Premier League vinden plaats in gebieden waar strengere regels heersen.

De wedstrijd in de Europa League tussen Arsenal en Rapid Wien kan op 3 december het eerste Europese duel worden op Engelse bodem dat weer met toeschouwers kan worden gespeeld.