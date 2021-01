Jenson Button in spoor van Lewis Hamilton en Nico Rosberg

De Extreme E is een klasse van elektrische SUV’s die met races in afgelegen natuurgebieden aandacht wil vragen voor het klimaatprobleem. Er staan voor 2021 vijf rondes op de kalender in respectievelijk Saudi-Arabië, Senegal, Groenland, Brazilië en Argentinië. Elk team bestaat uit een mannelijke en vrouwelijke coureur.

Button, die vrijdag bekendmaakte dat hij als adviseur toetreedt tot het Formule 1-team van Williams, is van plan zelf achter het stuur te kruipen van zijn SUV. Wie zijn vrouwelijke co-piloot wordt, is nog niet bekend. „Kan niet wachten mijn handen aan het stuur te zetten van de ’Extrem E beast”’, aldus Button, die in 2009 met Brawn GP de wereldtitel in de Formule 1 veroverde.

Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen, is alleen teameigenaar. Hij heeft de Franse rallycoryfee Sébastien Loeb gecontracteerd voor zijn team in de Extreme E, samen met de Spaanse Cristina Gutierrez.

Luister ook naar de nieuwste Formule 1-podcast met verslaggever Erik van Haren en Christijan Albers: