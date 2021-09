Arsenal verslaat aartsrivaal Tottenham Hotspur

Voor Arsenal was het de derde competitiezege op rij, nadat de eerste drie duels van het nieuwe seizoen in de Premier League verloren gingen. De ’Gunners’ waren afgelopen woensdag in de League Cup tegen Wimbledon ook al succesvol (3-0).

Arsenal leidde in de eerste helft al met 3-0 dankzij treffers van Emile Smith Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang en Bukayo Saka. Pas in de 79e minuut kon Son Heung-min de achterstand verkleinen namens de Spurs. Meer zat er echter niet in voor Tottenham, dat de derde competitienederlaag op rij incasseerde. Bij de Spurs ontbrak Steven Bergwijn in de selectie.

Arsenal en Tottenham staan nu samen in de middenmoot met 9 punten uit zes duels.

Wolverhampton Wanderers won met 1-0 bij Southampton. Raúl Jiménez maakte na ruim een uur het doelpunt. De Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever mocht bij de Wanderers in de eindfase nog even meedoen.

