Franse president Macron viert feestje op tribune

„Ik ben heel trots. Onze landgenoten hebben dit plezier nodig, sport kan dit geven. Ik was heel nerveus, want de Marokkanen waren sterk. Maar we hebben een fantastisch team, een mengeling van verschillende generaties. Griezmann, Giroud, Mbappé en co waren fantastisch. En de jonge Kolo Muani maakte de tweede goal. Dat zegt alles, we zitten ook goed voor de toekomst.”, aldus Macron, die na afloop een bezoek bracht aan de kleedkamer van de Fransen.

„Deschamps (bondscoach van Frankrijk, red.) levert fantastisch werk”, vervolgt Macron. „Het is nu zijn derde finale: eentje als speler en twee als coach. De vorige twee heeft hij gewonnen, dus dat zal ook nu gebeuren. Geen twee zonder drie. We zullen de beker mee naar huis nemen.”

Deschamps: nu ook laatste stap zetten

Deschamps vindt dat zijn ploeg nu ook de laatste stap moet zetten om de tweede wereldtitel op rij te veroveren. „Er is emotie en er is trots. Er gaat een laatste stap komen”, zei Deschamps die de ploeg in 2018 in Rusland naar de wereldtitel leidde. „We zijn met de spelers nu een maand bij elkaar Het is nooit gemakkelijk maar het is allemaal goed gegaan. Nu kunnen we proberen de wereldtitel te behalen.”

„Twee WK-finales op rij spelen is een geweldig moment”, zei Theo Hernández die in de 5e minuut de score opende tegen Marokko. „We hebben het goed gedaan. Het was lastig, maar we staan in de finale. We zullen hard werken om deze finale te winnen.”