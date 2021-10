NEC sluit roerige week af met zege op FC Twente

Voor NEC was het fijn om na een week vol met randzaken eindelijk gewoon twee keer 45 minuten zich te kunnen focussen op het voetbal. Sinds het laatste fluitsignaal in de verloren derby tegen Vitesse (0-1) hadden het Pure Haat-spandoek, de rellen en vooral het deels ingestorte uitvak de gemoederen continu bezig gehouden.

Een negatieve invloed op het spel had de roerige week niet. NEC was voor rust beter dan FC Twente. Het resulteerde alleen niet in kansen. De thuisploeg slaagde er ook niet in om wat af te dwingen in een vrij saai eerste bedrijf. Het meest in het oog springende moment was de gele kaart van Giovanni Troupée, die na zijn tackle op de enkel van Jordy Bruijn niet mocht klagen dat het geen rood was.

Wedstrijd komt los

De rechtsback kwam na rust niet meer terug op het veld. Voor hem in de plaats kwam Julio Pleguezuelo en ook Virgil Misidjan maakte zijn opwachting. De vleugelaanvaller zorgde met zijn acties en snelheid ervoor dat er in ieder geval wat meer dreiging van de thuisploeg uitging. Maar de goal viel aan de andere kant. Lars Unnerstal keerde het schot van Jonathan Okita nog, maar de rebound viel voor de voeten van Elayis Tavsan.

Het ontlokte een enorme aanvalsdrang bij de Tukkers. NEC-doelman Mattijs Branderhorst moest twee keer achter elkaar handelende optreden, terwijl op de counter Tavsan niet in staat bleek zijn tweede te maken. Het was wachten op de tweede goal van de middag en die kwam niet heel verrassend van de voet van Misidjan. Na slordig balverlies van NEC had de invaller alle tijd om de bal in de verre hoek te plaatsen.

Twente domineert, NEC scoort

Twente bleef na de gelijkmaker de betere met een dubbele kans voor Michel Vlap en Daan Rots. Ook reageerde Branderhorst knap op een kopbal van Ricky van Wolfswinkel. Maar het was NEC dat een kwartier voor tijd op voorsprong kwam. Robin Pröpper, dit seizoen zo vaak de reddende engel bij Twente, klungelde op de rand van zijn eigen strafschopgebied, waarna Javier Vet hem de bal afsnoepte en raak schoot.

Denilho Cleonise kreeg nog een behoorlijke kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet hobbelde net naast. Ook Pröpper kreeg nog een kopmogelijkheid om zijn blunder uit te wissen, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen.

Zodoende meldt NEC zich voorlopig knap in het linkerrijtje. De Nijmegenaren hebben veertien punten uit de eerste tien duels gehaald. FC Twente heeft er ondanks de nederlaag eentje meer.