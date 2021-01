Uitvallen Klaas-Jan Huntelaar vergroot aanvallende problemen Ajax richting PSV

Koploper Ajax leeft met aanvallende problemen toe naar het duel met de nummer 2 van de Eredivisie uit Eindhoven. Centrumaanvallers Lassina Traoré en Brian Brobbey zijn ook nog niet fit en ook David Neres heeft de groepstraining nog niet hervat.

Volgens trainer Erik ten Hag speurt Ajax op dit moment de transfermarkt af. „Neres is voor ons een heel belangrijke speler. Hij is nog niet terug in de teamtraining, dus dat noodzaakt ons om uit te kijken op de transfermarkt. Maar dat is niet zo makkelijk”, vertelde hij aan Ajax TV.

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ ANP/HH

Overuren medische staf

„Als er een kans voor het oprapen ligt, dan zullen we toeslaan”, aldus Ten Hag. „We zijn ons aan het oriënteren en meer dan dat. De kans dat het gaat gebeuren, acht ik op dit moment niet zo groot. Een speler met die kwaliteiten op die positie ligt in januari niet voorhanden. Dus zullen we het met deze groep moeten gaan doen. De medische staf maakt op dit moment overuren om alle jongens zo snel mogelijk weer aan boord te krijgen.”

Ajax werd de afgelopen weken in veel Braziliaanse media in verband gebracht met spits Brenner Souza da Silva van São Paulo. Christian Eriksen mag vertrekken bij Internazionale maar een terugkeer van de Deen naar Amsterdam lijkt niet haalbaar voor Ajax.