Pep Guardiola verklaart verhaal achter opmerkelijk shirt op persconferentie: ’Het is een trieste dag’

Zaterdag overleed namelijk Carlo Mazzone op 86-jarige leeftijd. De Italiaan was 38 jaar lang trainer van onder anderen AS Roma, Napoli, Fiorentina én Brescia. Bij die laatste club had Mazzone Guardiola onder zijn hoede tussen 2001 en 2003.

„Het is een trieste dag voor mij persoonlijk en mijn familie”, aldus de Catalaan. „Mister Mazzone was mijn trainer in Brescia en hij is zopas overleden. Al mijn liefde gaat uit naar zijn kinderen, vrouw en familie. Hij was als een vader voor mij toen ik in Italië speelde tijdens een moeilijke periode (Guardiola werd in 2001 betrapt op het gebruik van het verboden middel nandrolon, red.). Het is een legende van het Italiaanse voetbal die is overleden. De impact die hij gehad heeft, is enorm. Op spelers, voorzitters… Ik herinner me nog dat een vriend van mij dit shirt vorig jaar aan me gaf, dus ik wilde het vandaag zeker dragen.”

Op het shirt staat een afbeelding van Mazzone uit 2001. De Italiaan liep toen als een gek het veld op nadat Roberto Baggio in extremis een gelijkmaker scoorde tegen Atalanta (3-3). Het leverde Mazzone destijds een schorsing van vijf wedstrijden op. De Italiaan was jarenlang bevriend met Guardiola, die hem in 2009 persoonlijk uitnodigde voor de Champions League-finale.