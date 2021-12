Ook Irene Schouten scherpt in Salt Lake City nationale toptijd aan

Schouten dook in een vlakke race onder het record van 3.54,02 dat Esmee Visser in 2019 op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City had neergezet. Ze bleef ook maar nipt boven het wereldrecord van Martina Sablikova van 3.52,02 en liet zien dat haar trainingskamp weg van het ijs geen gevolgen heeft gehad voor haar vorm.

Antoinette de Jong werd tweede met 3.55,19, een verbetering van haar eigen toptijd, en was daarmee nipt sneller dan Wiklund die kwam tot 3.55,51. De Jong versloeg in haar rit ploeggenote Joy Beune die met een persoonlijk record van 3.57,09 zevende werd. Carlijn Achtereekte eindigde met 4.00,38 als veertiende. Sanne in ’t Hof werd met een persoonlijk record van 4.03,19 zestiende en laatste.

Femke Kok verbeterde eerder op de dag het Nederlands record op de 500 meter.