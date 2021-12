Ook Irene Schouten scherpt in Salt Lake City nationale toptijd aan: ’Volhouden tot en met februari’

Schouten dook in een vlakke race onder het record van 3.54,02 dat Esmee Visser in 2019 op de Utah Olympic Oval in Salt Lake City had neergezet. Ze bleef ook maar nipt boven het wereldrecord van Martina Sablikova van 3.52,02 en liet zien dat haar trainingskamp weg van het ijs geen gevolgen heeft gehad voor haar vorm. Femke Kok verbeterde eerder op de dag het Nederlands record op de 500 meter.

„Dat voelt heel goed”, reageerde ze bij de NOS. „Ik wil dat volhouden en ben elke keer blij als het lukt. Het zou nog mooier zijn als ik dat het hele seizoen volhoudt of in ieder geval tot en met februari”, verwees ze naar de Olympische Spelen van Beijing.

Schouten was in de twee weken tussen de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger en die van Salt Lake City even van het ijs gegaan voor een trainingskamp op Tenerife. Daarom had ze geen hoge verwachtingen uitgesproken voor de wedstrijd op het snelle Amerikaanse ijs. „Als je me dit twee dagen geleden had gezegd, had ik gedacht dat het niet ging gebeuren.”

De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander was blij met haar Nederlands record waarmee ze Esmee Visser (3.54,02) uit de boeken reed, maar helemaal tevreden met haar race was ze allerminst. „Mijn race was niet goed maar het betekent wel dat ik fit ben en dat het beter kan”, zei ze. „Mijn tweede rondje was echt heel slecht. Dan versnel ik wel weer maar dat kost extra energie.” De laatste vier rondjes waren volgens Schouten overigens wel goed, maar voor een aanval op het wereldrecord van Martina Sablikova waar ze maar 0,87 seconde boven zat, was een betere voorbereiding nodig geweest.

Antoinette de Jong

Antoinette de Jong werd tweede met 3.55,19, een verbetering van haar eigen toptijd, en was daarmee nipt sneller dan Wiklund die kwam tot 3.55,51. De Jong versloeg in haar rit ploeggenote Joy Beune die met een persoonlijk record van 3.57,09 zevende werd. Carlijn Achtereekte eindigde met 4.00,38 als veertiende. Sanne in ’t Hof werd met een persoonlijk record van 4.03,19 zestiende en laatste.