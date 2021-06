Nederlandse specialisten stuwen MotoGP-coureurs naar grote hoogte

Fabio Quartararo, die als WK-leider aan de TT Assen begint, werkt(e) samen met diverse Nederlanders. Ⓒ ANP/HH

ASSEN - Het MotoGP-circus is gearriveerd in Assen voor de negentigste editie van de befaamde Dutch TT. In de hoogste klasse van de motorsport rijden al jarenlang geen Nederlanders rond, maar in de paddock lopen wél wat landgenoten met belangrijke functies. Ze werken samen met wereldtoppers als Valentino Rossi en Fabio Quartararo. De Telegraaf ging met hen in gesprek op het circuit in Assen.