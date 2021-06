Historische dag voor arbiter Danny Makkelie op EK

Danny Makkelie Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met drie groepswedstrijden en een kwartfinale in de Johan Cruijff ArenA is Nederland al niet slecht bedeeld bij het Europees kampioenschap voetbal, maar met de Nederlandse arbiter Danny Makkelie bij de eerste partij Turkije-Italië in het Stadio Olimpico van Rome zit het Oranje-legioen vanavond om 21.00 uur al klaar. Een Hollands sausje over de opening van het EK.