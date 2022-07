Premium Het beste van De Telegraaf

Gaat Roglic zichzelf ooit verlossen van 'Tour-trauma'?

Primoz Roglic kwam tijdens de kasseienrit hard ten val. Ⓒ ANP/HH

RODEZ - Primoz Roglic met de Ronde van Frankrijk is geen goed huwelijk gebleken, en ook ditmaal was het vanaf de vermaledijde kasseienrit kommer en kwel. De 32-jarige Sloveen heeft een erelijst om u tegen te zeggen, met onder meer drie eindzeges in de Ronde van Spanje, winst in Luik-Bastenaken-Luik en de olympische tijdrittitel. Het zijn overwinningen waar het leeuwendeel in het peloton alleen maar van kan dromen, maar de grote vraag is of Roglic zichzelf ooit gaat verlossen van zijn Tour-trauma?