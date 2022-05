Lewis Hamilton hoeft voorlopig niet te vrezen voor straf

Over de juwelenkwestie is de voorbije weken veel te doen geweest. De nieuwe wedstrijdleiding is van plan de coureurs te houden aan de al bestaande regels rond het dragen van sieraden. Dat is uit medisch oogpunt verboden, alhoewel opvallend genoeg het dragen van een trouwring dan weer wel mogelijk zou kunnen zijn.

Naar de reglementen wordt door de medische commissie nu gekeken, na meerdere overleggen met onder anderen de coureurs. Hamilton had eigenlijk een uitzondering voor alleen de voorbije races in Miami en Barcelona gekregen, maar die periode is verlengd tot minimaal eind juni.

Hamilton verwijderde eerder de meeste sieraden, maar zei twee piercings te hebben die hij niet zomaar kon weghalen. Ook stelde hij niet van plan te zijn om dat te gaan doen, omdat er de voorbije zestien seizoenen ook geen haan naar kraaide. Hamilton kreeg ook van veel kanten steun, zelfs van Red Bulls topadviseur Helmut Marko. Voorlopig hoeft de zevenvoudig wereldkampioen zich dus inderdaad geen zorgen te maken.