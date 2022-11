Door Feyenoord uitgeschakeld Lazio wil ’loserscompetitie’ Conference League nu winnen

Eerder had Tare zich op een bijeenkomst op de universiteit van Rome zeer laatdunkend uitgelaten over de competitie die vorig seizoen voor het eerst werd georganiseerd. „In het voetbal worden zinloze competities verzonnen zoals de Conference League, die ik de loserscompetitie noem, of de Europa League, die weinig waarde vertegenwoordigt.”

Met de Europa League was Tare dus al niet echt blij, maar degradatie naar het derde niveau heeft hem een stuk milder gemaakt over het toernooi. „Om de club te laten groeien, moeten we elk seizoen in de beste Europese competitie spelen, maar nu we in de Conference League zitten, wil ik dat Lazio tot het einde blijft strijden om de competitie te winnen. Een prijs is altijd belangrijk en blijft voor eeuwig in de herinnering”, zo zei hij tegenover La Gazzetta dello Sport.

Lazio zal maandag horen met welke tegenstander het als eerst moet zien af te rekenen om de Conference League te winnen. AZ kan de Romeinse club nog niet loten, zij hoeven vanwege hun groepswinst niet in actie te komen tijdens de tussenronde.