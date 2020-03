FC Utrecht heeft Adrian Dalmau weer terug tegen Ajax

De Spaanse spits is hersteld van een enkelblessure en is door trainer John van den Brom in de wedstrijdselectie opgenomen. Dalmau begint tegen Ajax op de bank.

Tot op heden heeft Dalmau dit seizoen veel te kampen gehad met blessureleed. Zijn enkel, die hem de afgelopen weken aan de kant hield, was alweer zijn vierde blessure sinds zijn overstap naar de Domstad. Mede daardoor kwam Dalmau, die aan het begin van het seizoen met Heracles werd geruild voor Cyriel Dessers - de huidige topscorer van de Eredivisie - pas tot zeven optredens. Daarin scoorde hij drie keer.

Naast de terugkeer van Dalmau heeft FC Utrecht ook weer de beschikking over Sean Klaiber. De aanvallend ingestelde back komt terug van een schorsing. Willem Janssen en Maarten Paes zitten nog in de ziekenboeg.