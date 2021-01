Haller en supersub Huntelaar redden Ajax in Enschede

Door de driepunter in Enschede staat Ajax nu drie punten los (38 om 35) van Feyenoord, dat de tweede plaats deelt met Vitesse. De Rotterdammers hebben echter een beter doelsaldo. PSV staat vierde met een totaal van 34 punten.

Defensieduo

Ajax-trainer Erik ten Hag koppelde Daley Blind in Enschede centraal achterin aan Jurriën Timber. Perr Schuurs werd gepasseerd en moest plaatsnemen op de bank.

Ajax-traienr Erik ten Hag tijdens het duel met FC Twente. Ⓒ ANP

Ondanks het nieuwe defensieduo bleef Ajax-doelman André Onana niet gevrijwaard van gevaarlijke momenten voor zijn doel. Zo moest de Kat uit Kameroen handelend optreden bij schoten van Vaclav Cerny en Queensy Menig.

Huurling Danilo, die door de transfer van Haller in een voor zijn gevoel hopeloze situatie is beland, had zijn werkgever in de slotfase van de eerste helft pijn kunnen doen, maar faalde oog in oog met Onana.

Danilo baalt na een gemiste kans. Ⓒ ANP

Sébastien Haller

Daardoor kon Ajax met een 0-1 voorsprong gaan rusten. Recordaankoop Sébastien Haller had de bezoekers na acht minuten namelijk aan de leiding gebracht. De Franse spits, voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United, liet zien waarom hij tegen PSV ook al basisklant had mogen zijn. Hij kopte een voorzet van rechtsbuiten Antony ogenschijnlijk simpel in het doel achter FC Twente-doelman Joël Drommel.

Sébastien Haller zette Ajax op 0-1. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

VAR

Vlak na rust mocht Ajax de VAR danken dat een treffer van Queensy Menig werd afgekeurd, omdat de knie van de aanvaller na het trekken van diverse lijnen millimeters buitenspeler bleek te hangen.

Amper tien minuten later had Quincy Promes het duel in het slot moeten gooien, maar de aanvaller schoot over nadat Haller de bal onbaatzuchtig opzij had gelegd. De Fransman had niet veel later de 2-0 op het hoofd, maar zag zijn kopbal voorlangs stuiteren.

André Onana moest diverse reddingen verrichten. Ⓒ BSR Agency

Met het wisselen van Promes en Antony, voor Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad, liet Ten Hag zien dat hij al bezig was met de Klassieker, maar in de 84e minuut kreeg Ajax onverwacht de rekening gepresenteerd voor het missen van de vele kansen. Julio Pleguezuelo tikte de 1-1 binnen, nadat Ryan Gravenberch er niet in slaagde een kopbal van Daan Rots weg te werken na een corner.

Klaas-Jan Huntelaar

Met Huntelaar, die in de belangstelling staat van zijn Schalke 04, als pinchhitter ging Ajax alsnog op jacht naar een winnende treffer. En met succes. De spits schoot koud in het veld, in de 90e minuut, van dichtbij raak na terugleggen van Haller met het hoofd. Twee minuten later maakte hij zelfs de 1-3 (zijn 251e goal als prof) waarmee hij liet zien dat Ajax er goed aan doet om hem in Amsterdam te houden.

Vaclav Cerny viel geblesseeerd. Ⓒ HH/ANP

Blessures

Extra zuur voor FC Twente waren de blessures van Vaclav Cerny en Jayden Oosterwolde. Trainer Ron Jans lijkt het tweetal weken te moeten missen. Bij Ajax ging Timber gehavend naar de kant.

