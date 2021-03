Wonderbaarlijk snelle genezing Yanick van Osch lost keeperssoap Fortuna Sittard op

,,Zoals het er nu voorstaat, lijkt Yanick te kunnen keepen. Alleen moeten we wel afwachten of er geen reactie komt op de training die hij vandaag heeft afgewerkt”, aldus trainer Sjors Ultee. ,,Maar het ziet er goed uit. En daar zijn we heel blij mee.”

Van Osch raakte twee weken geleden geblesseerd door een botsing in de slotfase van de wedstrijd tegen ADO Den Haag. ,,Omdat de knie vol vocht zat, kon er lange tijd geen exacte diagnose worden gesteld. De voorlopige diagnose luidde dat het een heel ernstige blessure kon zijn maar dat het ook kon meevallen. Gelukkig is het dat laatste geworden.”

Als Van Osch toch nog zou afvallen, zal Alexei Koselev zijn plaats onder de lat innemen, ook al is er overeenstemming bereikt met het Japanse Jubilo Iwata over een transfer van de Moldavische keeper. ,,Alex heeft aangegeven, dat hij bij voorkeur niet wil keepen om zijn transfer niet in gevaar te brengen, maar dat hij in noodgevallen bereid is om te helpen. Hij zal dus op de bank zitten tegen PSV en in het uiterste geval bijspringen als Yanick niet kan spelen.”

Aantrekken Piet Velthuizen

Door de blessure van Van Osch, de transferperikelen van Koselev en de onervarenheid en het gebrek aan wedstrijdritme van derde keeper Joshua Wehking besloot Fortuna vorige week een doelman erbij te halen. Dat werd de 33-jarige Piet Velthuizen, die drie jaar geen wedstrijd meer had gekeept. De te zware en niet wedstrijdfitte Velthuizen stond tegen FC Groningen onder de lat, maar moest na twintig minuten uitvallen met hamstringklachten.

,,Piet is keihard aan het trainen om helemaal fit te worden”, aldus Ultee, die hoopt binnenkort over de routinier te kunnen beschikken als tweede doelman. Zo gauw Koselev Japan in kan, wil de Moldaviër daar naar toe voor de medische keuring en afronding van zijn transfer. De coronamaatregelen in Japan zorgen er echter voor, dat er op dit moment geen buitenlanders het land in kunnen komen, zodat Koselev nog in de wachtkamer zit.

De keeperskwestie kreeg deze week een staartje door het op non-actief stellen van keeperstrainer Sieb Dijkstra. Die probeerde zijn straatje schoon te geven door clubeigenaar Isitan Gün een appje te sturen, waarin hij aangaf dat hij een andere keeper had aangedragen en dat Velthuizen niet uit zijn koker kwam. Die actie werd niet gewaardeerd door hoofdtrainer Ultee en technisch directeur Sjoerd Ars, waarna Dijkstra uit de technische staf is gezet. Fortuna had eerder al besloten om aan het einde van het seizoen afscheid te nemen van Dijkstra.