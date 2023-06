De verdediger voelt zich niet helemaal fit en blijft achter in spelershotel Oranje traint zonder Matthijs de Ligt voor Nations League

Matthijs de Ligt Ⓒ ANP / HH

Het Nederlands elftal is zonder Matthijs de Ligt aan een training voor de finaleronde van de Nations League begonnen. De verdediger voelt zich niet helemaal fit en is bleef achter in het spelershotel.