John Stegeman vertrekt bij PEC Zwolle

Stegeman is bezig aan zijn tweede seizoen bij PEC Zwolle. De 44-jarige oud-aanvaller volgde in 2019 Jaap Stam op. Stegeman was eerder trainer van Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

PEC Zwolle staat na veertien speelronden op de elfde plek met 16 punten.

„In een openhartig en realistisch gesprek zijn we met elkaar tot de conclusie gekomen dat het beter is na dit seizoen uit elkaar te gaan”, aldus Willems. „Onze huidige elfde plaats is voor PEC Zwolle een prima klassering. Wij zijn wel van mening dat er, ondanks de lastige omstandigheden, meer rendement uit het afgelopen half jaar gehaald had kunnen worden.”

Het gesprek was voor Zwolle en Stegeman geen reden direct afscheid van elkaar te nemen. Willems: „Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestaat de nadrukkelijke wens dit lopende traject met elkaar af te maken, om dit hoofdstuk zodoende goed met elkaar af te sluiten. Vanuit die intrinsieke motivatie en de aanwezige kwaliteiten heb ik alle vertrouwen in het komende half jaar.”

Stegeman zegt over zijn vertrek: „De gezamenlijke beslissing die voortkomt uit de evaluatie respecteer ik. De focus heb ik nu dan ook meteen op de tweede seizoenshelft gericht. Ik wil mijn tijd bij PEC Zwolle zo positief mogelijk afsluiten en daar ga ik samen met de mensen om mij heen de komende maanden dan ook keihard voor werken.”