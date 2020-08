Red Bull-teambaas Horner: ’Dankbaar voor wat we hebben’

„We zullen het nooit weten”, aldus Horner, die Verstappen naar de tweede plek zag rijden. De Nederlander kon Lewis Hamilton, met een lekke band, net niet meer bijhalen. Verstappen was vlak daarvoor nog voor een tweede keer de pitstraat ingereden voor een pitstop. „De band die er toen afging, had zo’n vijftig kleine groeven. Als we buiten waren gebleven, hadden we de tweede plek ook kunnen verliezen door hetzelfde probleem (lekke band, red.) waar Lewis, Valtteri Bottas en Carlos Sainz mee kampten. We kunnen beter dankbaar zijn voor wat we hebben, dan wat we mogelijk hebben verloren.”

Horner erkent dat de kloof met Mercedes enorm is. „Maar onze snelheid in de race was bemoedigend. Het gat met de rest van het veld was groot”, stelt de teambaas, die het opnieuw opnam voor Verstappens teamgenoot Alexander Albon. Die reed na een weer teleurstellende kwalificatie nog naar een achtste plek op Silverstone, ondanks een tijdstraf van vijf seconden na een touché met Kevin Magnussen.

„Voor mij was dat meer een race-incident. Alex heeft weer een zeer sterke race gereden. Volgende week zijn we hier nog een keer. Ik weet zeker dat hij progressie boekt. Met zijn prestatie van vandaag ben ik heel tevreden.”

