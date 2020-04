Arie Koops weg bij Chinese schaatsbond

Zijn vierjarige contract tot en met de Olympische Spelen van Peking 2022 is na twee winters ontbonden. Met hem zijn ook alle andere trainers, coaches en stafleden bij de Chinese langebaanselectie ontslagen. Het bestuur van de Chinese schaatsbond nam bij de nationale shorttrackselectie dezelfde, ingrijpende maatregelen.

De Jong en Tijssen

Half april kregen alle betrokkenen te horen dat er komend seizoen geen werk meer zou zijn bij de Chinese schaatsbond. De Nederlandse trainers Bob de Jong en Rutger Tijssen stapten eerder al op.

„Mijn contract is per 1 april opgezegd, dus ook nog met terugwerkende kracht”, zegt Koops, die na de succesvolle Winterspelen van Pyeongchang 2018 afscheid nam als technisch directeur van de Nederlandse schaatsbond.

Andere keuzes

„Ik zat te wachten op een evaluatie. Daarin wilde ik helder maken dat er andere keuzes gemaakt moesten worden. Nu zijn er dus wel keuzes gemaakt, maar niet die van mij. Iedereen die als staflid in het project naar Peking 2022 zat, moest vertrekken, inclusief het Chinese management.”

Koops kreeg van de Chinese bond geen officiële reden voor zijn ontslag, dat nog niet volledig is afgewikkeld. „Maar wat ik onder meer uit Chinese media heb begrepen, moet er meer op het fysieke vlak getraind gaan worden. Alle skiërs, schaatsers en shorttrackers gaan bijvoorbeeld nu eerst op een trainingskamp van twee maanden, waar ze volop krachtoefeningen moeten gaan doen. Tsja, dat zou mijn keuze niet zijn geweest.”

Virus

Volgens Koops heeft de coronapandemie niets met de Chinese maatregelen te maken. „Nee, daar zie ik in dit besluit niets van terug. Met de nationale selecties hebben wij daar ook geen last van gehad. Zelf ben ik in de eerste week van januari nog wel flink ziek geweest. Ik had koorts, moest stevig hoesten en dat was ongebruikelijk voor mij. Ik zal me hier in Nederland nog eens laten testen of ik inmiddels antistoffen tegen het virus heb opgebouwd.”

Over zijn toekomst maakt Koops zich weinig zorgen. „Ik wacht de zomer even af, ook om het verloop van de coronacrisis te bekijken. Ik kan bij een andere sportbond aan de slag, binnen of buiten het schaatsen, of misschien bij het NOC*NSF, of wellicht in het onderwijs, ik heb geen haast.”