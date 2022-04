Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammers houden hoofd koel en verlaten laatste plaats Surrealistisch slot Vitesse - Sparta: ’Wat waren we hier aan het doen?’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De spelers van Sparta feliciteren elkaar met de zege. Ⓒ ProShots

ARNHEM - Sparta is van de laatste plaats af in de Eredivisie. De Rotterdammers wisten de ’gouden punten’, die al anderhalve maand boven de markt hingen, te verzilveren in het mini-inhaalduel van zes minuten tegen Vitesse. Het was een surrealistische ervaring in de lege Gelredome.