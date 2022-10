LIVE Feyenoord kan opening in Graz-defensie nog niet vinden

Feyenoord

In de Europa League-groep van Feyenoord, met verder Lazio en FC Midtjylland, zijn de verschillen minimaal. Na vier wedstrijden hebben alle clubs 5 punten. Volgens trainer Arne Slot, die over een fitte selectie beschikt, is de kans op overwinteren in de Europa League groot als Feyenoord een van de twee resterende duels wint. De wedstrijd begint om 21:00 uur.

PSV verslaat Arsenal

Maandenlang moest PSV het zonder Luuk de Jong doen en trainer Ruud van Nistelrooy moest erop los improviseren om de spitspositie tijdens zijn absentie goed in te vullen. Bij zijn rentree liet de ervaren spits direct zien hoe groot het gemis is geweest. Met De Jong in een glansrol boekte PSV een knappe 2-0 zege in de Europa League op Arsenal. Omdat de laatst overgebleven concurrent, FK Bodø/Glimt, een uitglijder maakte in de uitwedstrijd tegen FC Zürich, betekende de zege dat PSV zich verzekerde van minimaal de tweede plaats in de groep en dus overwintering in de tussenronde van de Europa League.

AZ wint in Liechtenstein

AZ heeft zich in Liechtenstein verzekerd van Europese overwintering. De ploeg van Pascal Jansen speelde in navolging van de nederlaag tegen Excelsior opnieuw erbarmelijk in de eerste 45 minuten, maar wist met veel moeite FC Vaduz van zich af te schudden: 1-2.