LIVE PSV en AZ trappen vroeg af in Europa

PSV

In Eindhoven ontvangt PSV vanaf 18:45 uur de koploper van de Engelse Premier League, waarvan het een week eerder in Londen met klein verschil (1-0) verloor. Arsenal plaatste zich daarmee definitief voor de volgende fase van het toernooi, PSV is als nummer 2 nog altijd kansrijk dat ook te doen.

AZ

In de Conference League is AZ de leider in groep E. Bij winst zijn de Alkmaarders zeker van een vervolg na de winterstop in het toernooi. De aftrap is om 18:45 uur.

Feyenoord

In de Europa League-groep van Feyenoord, met verder Lazio en FC Midtjylland, zijn de verschillen minimaal. Na vier wedstrijden hebben alle clubs 5 punten. Volgens trainer Arne Slot, die over een fitte selectie beschikt, is de kans op overwinteren in de Europa League groot als Feyenoord een van de twee resterende duels wint. De wedstrijd begint om 21:00 uur.