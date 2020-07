Bakker pakt beker met Paris Saint-Germain

Neymar opende na een klein kwartier spelen de score. De Braziliaanse aanvaller reageerde attent nadat doelman Jessy Moulin eerst goed redde op een inzet van Kylian Mbappé. Mbappé verliet een kwartier later het veld. Zijn enkel klapte dubbel na een harde schop van Loïc Perrin. Perrin kreeg, nadat de beelden waren teruggekeken door de arbitrage, een rode kaart.

De overtreding zorgde voor een opstootje op het veld. Liefst vijf spelers ontvingen een gele kaart, onder wie de Nederlander Mitchel Bakker van Paris Saint-Germain. De 20-jarige Bakker heeft zich langzaam maar zeker opgewerkt bij PSG (dat hem vorig jaar overnam van Ajax) en mocht in de finale vanaf het begin meedoen.

Mbappé was al de tweede speler van PSG die de finale voortijdig verliet wegens een blessure. De Duitse verdediger Thilo Kehrer ging hem voor.

Meer kansen

In de tweede helft kreeg Paris Saint-Germain met een man meer veel kansen om verder uit te lopen. Moulin hield zijn ploeg met een aantal goede reddingen in de wedstrijd. Aan de andere kant kwam de overwinning van PSG niet meer in gevaar.

De Franse topclub werd eerder al aangewezen als kampioen. Volgende week vrijdag kan Paris Saint-Germain ook de Franse League Cup nog winnen. Olympique Lyon is in de finale de tegenstander. In augustus komt PSG ook nog uit in de Champions League. Atalanta Bergamo uit Italië is dan in de kwartfinales de opponent. Het lijkt hoogst onzeker of Mbappé dan alweer van de partij is. De aanvaller liep in het stadion op krukken en zijn enkel was ingepakt.

ITALIË: Atalanta houdt miniem kansje op landstitel

AC Milan blijft voorlopig zesde in de Serie A. Het elftal van trainer Stefano Pioli had AS Roma vrijdag van de vijfde plek kunnen verdringen, maar slaagde daar niet in. De thuiswedstrijd tegen nummer 2 Atalanta eindigde onbeslist: 1-1.

Hakan Calhanoglu bracht Milan in de 14e minuut op voorsprong. De Turkse middenvelder schoot de bal uit een vrije trap vanaf links schitterend in de kruising. Ruslan Malinovski miste even later een strafschop voor Atalanta. In de 34e minuut viel de gelijkmaker alsnog. De Colombiaan Duvan Zapata scoorde. Treffers bleven in de tweede helft uit.

Hans Hateboer en Marten de Roon deden allebei de gehele wedstrijd mee bij Atalanta, dat tweede staat op vijf punten achterstand van koploper Juventus.

Milan heeft 1 punt minder en 1 wedstrijd meer gespeeld dan nummer 5 AS Roma. De nummer 5 plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League, de nummer 6 moet eerst voorronden spelen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A