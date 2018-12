Nieuwe eigenaar voor Vitesse

Het prioriteitsaandeel, waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden om de continuïteit en onafhankelijkheid van Vitesse te waarborgen, blijft in handen van de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem. Dit aandeel wordt ook wel het ‘gouden aandeel’ genoemd. Algemeen directeur Joost de Wit over de nieuwe grootaandeelhouder: ,,We kennen Valeriy al een paar jaar. Hij is betrokken bij de club en een bevlogen ondernemer. Met zijn enorme drive en passie voor voetbal, is hij erg gemotiveerd om als grootaandeelhouder bij te dragen aan de ambities van Vitesse. Hij ziet veel kansen voor de club. Namens de club wil ik onze voormalige grootaandeelhouder Alexander Chigirinskiy bedanken voor zijn support de afgelopen vijf jaar. Ik ben ervan overtuigd dat hij Vitesse blijft volgen.” De nieuwe Vitesse-eigenaar Oyf heeft veel zin in zijn nieuwe rol. ,,Vanaf medio 2016 heb ik Vitesse van dichtbij meegemaakt en gezien hoe de club zich aan het ontwikkelen is. Samen met het bestuur, directie, technische staf, spelers en medewerkers wil ik blijven bouwen aan het succes van Vitesse.” Oyf blijft ook aan als lid van de raad van commissarissen.

