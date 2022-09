Ajax begint Champions League-campagne wervelend met ruime zege op Rangers

Na een korte fase van aftasten, stoven de Amsterdammers in de sfeervolle Johan Cruijff ArenA uit de startblokken. De openingstreffer van Edson Alvarez, die na zeventien minuten raak kopte uit een corner van Steven Berghuis, was het sein voor een galavoorstelling. Daarin hadden de dronken gespeelde Schotten geluk dat het bij rust ’slechts’ 3-0 was.

Berghuis tekende via het been van James Sands ietwat gelukkig de 2-0 aan en Mohammed Kudus produceerde op fraaie wijze en via de binnenkant van de paal het derde Amsterdamse doelpunt. Daarmee bewees hij het gelijk van Schreuder, die de Ghanees in de spits verrassend de voorkeur had gegeven boven Brian Brobbey.

Edson Alvarez opende woensdag de score. Ⓒ ProShots

Dat Alvarez en Kudus in de slotweek van de transfermarkt een training oversloegen om een transfer naar respectievelijk Chelsea en Everton af te dwingen, was ze door de fans vanzelfsprekend in één keer vergeven. De Amsterdammers kenden tegen het elftal van Giovanni van Bronckhorst mede door hun inbreng een droomstart van de groepsfase van de Champions League. Het was jammer voor het publiek dat Ajax in de tweede helft aanvankelijk het rempedaal intrapte.

Maar een slalom van Kudus, waar Alberto Tomba jaloers op zou zijn geweest, wakkerde het vuurtje weer aan. Halverwege het tweede bedrijf noteerde de thuisclub in totaal al de vijftiende doelpoging. Toch was het Rangers dat via Borna Barisic scoorde. Dankzij de VAR kon Remko Pasveer na de zeges op Sparta (0-1), FC Utrecht (0-2) en Cambuur (4-0) zijn vierde clean-sheet op rij noteren, want in de aanloop naar de 3-1 werd buitenspel geconstateerd.

Mohammed Kudus viert zijn prachtige 3-0. Ⓒ ProShots

Steven Bergwijn, in de Eredivisie al zes keer trefzeker voor de Amsterdammers, moest de 4-0 in de tachtigste minuut en na een blunder van Ryan Jack, met een krampaanval bekopen. Hij werd nog voor de aftrap vervangen door Lucas Ocampos, terwijl Youri Baas en Davy Klaassen hun ploeggenoten Daley Blind en Berghuis aflosten. Gescoord werd er niet meer, maar in de Johan Cruijff ArenA was het desondanks één groot feest. In de slotfase mochten Brian Brobbey en Jorge Sanchez nog invallen voor Kudus en Alvarez.

Komende dinsdag wacht al het uitduel met favoriet Liverpool en kan op Anfield Road een reuzenstap naar overwintering in de Champions League worden gezet. En dat in de wetenschap dat de flink gewijzigde selectie van Ajax de komende weken alleen nog maar meer ingespeeld zal raken en dus beter zal worden.