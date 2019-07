Definitief: Vlap van Heerenveen naar Anderlecht

De 22-jarige aanvallende middenvelder tekent bij de Belgische club een contract voor vijf seizoenen, bevestigt de Friese club waar hij zeventien jaar voetbalde.

„Zeventien jaar lang heb ik dag in dag uit met veel plezier mogen voetballen voor een fantastische club. Daar ben ik enorm trots op”, zegt Vlap op de website van sc Heerenveen. „Nu is de tijd gekomen dat ik, met een traan en een lach, de club ga verlaten. Met Anderlecht is er een uitdaging op mijn pad gekomen die ik heel graag en met al mijn energie wil aangaan.”

De transfer was al langer aanstaande, maar de onderhandelingen namen de nodige tijd in beslag. De Belgische club zou zo’n 8 miljoen euro neertellen voor de jeugdinternational die in november 2016 debuteerde in het eerste elftal van de Friezen. Het afgelopen seizoen kwam hij alle 34 eredivisieduels in actie waarin hij zestien keer scoorde.

