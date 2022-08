PSV ontloopt oud-trainer Schmidt, Twente mogelijk tegen Fiorentina

Dinsdag is geloot voor de play-offs van het kampioenenbal en daaruit is de winnaar van de tweestrijd tussen het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst en het Belgische Union Saint-Gilloise als tegenstander in de play-off naar voren gekomen, als PSV er in slaagt om in de derde voorronde af te rekenen met AS Monaco.

Vanavond om 20.00 uur wordt in het Stade Louis II in Monaco het eerste duel van dat tweeluik afgewerkt. Door de koppeling aan Rangers FC/Union Saint-Gilloise ontloopt PSV het Benfica van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. De winnaar van Benfica-FC Midtjylland was de andere potentiële tegenstander van PSV in de play-off.

Vorig seizoen werd PSV onder leiding van Schmidt in de play-off van de Champions League uitgeschakeld door Benfica.

Twente mogelijk tegen Fiorentina

Een loodzware loting voor FC Twente in de Conference League. Als de club uit Enschede, die donderdag na acht jaar terugkeert op het Europese podium, erin slaagt in de derde voorronde van de Conference League het Servische FK Cukaricki uit te schakelen dan volgt in de play-off een confrontatie met het Italiaanse Fiorentina.

AZ

Als AZ zich ten koste van Dundee United weet te plaatsen voor de play-off dan treffen de Alkmaarders de winnaars van het tweeluik tussen Riga FC en Gil Vicente.