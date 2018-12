LIVE - Kapotte versnellingsbak, kwalificatie Max over

Volg de kwalificatie vanaf 15.00 uur, aan de hand van de tweets van onze Formule 1-expert Erik van Haren, van minuut tot minuut.

Gebruikt u de Android App en ziet u slechts één update? Klik hier voor de volledige live feed (vanaf 15.00 uur).

Ricciardo en Verstappen domineerden alle vrije trainingen. Daniel Ricciardo noteerde donderdag in de tweede sessie zelfs de snelste tijd ooit op het stratencircuit van Monaco gereden. De Australiër klokte 1:11.841. Ricciardo was op die dag in beide trainingen de snelste coureur. Verstappen noteerde telkens de tweede tijd. Zijn snelste ronde: 1:12.035. Maar op zaterdag waren de rollen omgedraaid.

Met een tijd van 1:11.787 reed Verstappen zaterdag de mijlpaal van Ricciardo weer uit de boeken, maar in het slot van de oefensessie dook de Australiër weer nipt (1:11.786) onder Verstappens tijd. Vlak daarvoor was de Nederlander gecrasht. Hij parkeerde zijn bolide in de muur.

De Grand Prix van Monaco start zondagmiddag om 15.10 uur.