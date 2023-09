Pierre van Hooijdonk keert na uitglijder terug aan tafel bij NOS-talkshow Studio Voetbal

Halverwege augustus beschuldigde Pierre van Hooijdonk Ajax-trainer Maurice Steijn van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers.” Later bood Van Hooijdonk onder dreiging van een kort geding hiervoor zijn excuses aan. „Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan”, aldus Van Hooijdonk toen.

Op dezelfde dag dat Van Hooijdonk zijn excuses aanbood, besloot NOS Sport dat de analist voorlopig niet welkom was om aan te schuiven bij Studio Voetbal. Inmiddels is daar dus geen sprake meer van. Hierover zegt Gert-Jaap Hoekman, de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport: „Pierre ziet in dat hij een uitglijder heeft gemaakt en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden.” Hij voegt daar aan toe: „We hebben daar goed en intensief met elkaar over gesproken. Ik heb er vertrouwen in dat hij zijn rol zondag weer professioneel oppakt. We kennen Pierre als analist die zich goed voorbereidt en zijn analyses onderbouwt met feiten."

Van Hooijdonk laat aan het medium weten geleerd te hebben van het voorval: „Ik had die uitspraken niet moeten doen en daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dit was een belangrijk leermoment voor mij. Ik zal me door de gemaakte uitglijder de komende tijd extra moeten bewijzen aan de kijker."