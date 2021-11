Lewis Hamilton wint bloedstollende GP van Brazilië en loopt in op WK-leider Max Verstappen

Want door de winst op het circuit van Interlagos pakt Hamilton zeven punten terug en staat nu 14 punten achter op Verstappen, met nog drie races te gaan.

De start was uitstekend van WK-leider Verstappen. Bij het uitkomen van de eerste bocht zette hij zijn Red Bull direct naast de Mercedes van Bottas en met enig lef passeerde de Nederlander de Fin. Enkele bochten later racete Sergio Pérez ook langs Bottas. Red Bull op P1 en P2 dus.

Hamilton had een vliegende start vanaf de 10e positie en reed zich binnen 6 rondes naar de derde plek, achter de Red Bulls. Bottas had de Brit overigens ook voorgelaten. Een safety car-situatie in de 8e ronde bracht Hamilton direct achter Verstappen en Perez.

’Under cut’ Hamilton

In de 18e ronde was het dan zover: Hamilton passeerde Pérez. Maar de Mexicaan liet zich niet zomaar kennen en bij de eerstvolgende bocht haalde hij brutaal de zevenvoudig wereldkampioen gewoon weer in. Maar een ronde verder was het alsnog prijs voor Hamilton en kon hij in de achtervolging op Verstappen. Na 24 rondes reed hij een kleine 4 seconden achter de Limburger.

In ronde 27 ging Hamilton naar binnen voor een pitstop en dus voor een zogenaamde under cut. Hij viel terug naar P6. Een ronde later ging ook Verstappen, bij Red Bull wilden ze het risico niet nemen. De under cut lukte niet en Verstappen bleef voor zijn grote rivaal. Bottas leidde op dat moment, maar de Fin moest nog naar binnen en dat gebeurde al rap.

Bloedstollend

Bottas was door de pitstop overigens voor Pérez gebleven. Verstappen had over de boardradio gezegd bang te zijn voor een tweede under cut en ging in ronde 41 voor een tweede stop, voor Hamilton dus. Hierdoor kwam de Brit aan de leiding. Hamilton kwam drie rondes later ook binnen en kwam het weer tot een climax, waarbij de WK-leider uit Nederland zijn concurrent weer voorbleef. En dus was daar weer het bloedstollende spel: Verstappen die een jagende Hamilton van zich af moest schudden.

The heat was on: Hamilton zette DRS open, kwam erlangs, maar Verstappen zette de deur dicht. Beide moesten iets uitwijken, maar de Nederlander bleef aan de leiding. „Yeah, that was crazy!”, riep de wereldkampioen over de boardradio. „Ik weet niet of we dit gaan redden!”, aldus Verstappen. Het werd afgedaan als een ’race-incident’.

In ronde 58 probeerde Hamilton het nogmaals in bocht 4, maar weer hield Verstappen de deur dicht. Maar in de 59e ronde moest de Limburger er toch echt aan geloven en lijdzaam toekijken hoe Hamilton de leiding pakte. En die gaf de pijlsnelle Mercedes-coureur niet meer uit handen en hij pakte daardoor zijn 101e zege in de Formule 1.