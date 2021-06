Epke Zonderland lijkt zeker van olympisch ticket

Zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi ontbreekt op de deelnemerslijst voor de laatste World Cup in Doha, die van 23 tot en met 26 juni plaatsvindt. Het betekent dat Zonderland, in 2012 olympisch kampioen op de rekstok, theoretisch de winnaar is van het olympisch klassement aan rekstok en naar Tokio mag.

Miyachi had Zonderland volgende week in Doha in theorie nog kunnen passeren, maar Japan heeft de turner niet ingeschreven voor de World Cup in de hoofdstad van Qatar. „Natuurlijk is het nog wachten tot we de officiële lijst met gekwalificeerden voor Tokio in handen krijgen, maar ik zou niet weten wat er nu nog in de weg zou kunnen staan”, zegt coach Daniël Knibbeler.

Hoewel Zonderland in eerste instantie op de deelnemerslijst voor Doha stond, zal hij door de afwezigheid van Miyachi niet afreizen naar Qatar. De Friese turner focust zich op zijn voorbereidingen op weg naar Tokio. Na de World Cup in Doha maakt de internationale gymnastiekfederatie FIG de lijst van gekwalificeerde sporters officieel bekend.