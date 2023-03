Pijnlijke nederlaag voor Mark van Bommel met Antwerp

Antwerp miste in het eigen Bosuil-stadion de geblesseerde Vincent Janssen. Van Bommel had zoals gebruikelijk een plaats in de basis voor Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk.

Charleroi kwam na een kwartier op voorsprong. De Senegalees Youssouph Badji kopte raak uit een voorzet van Adem Zorgane. Na een uur moesten de bezoekers verder met tien man. Damien Marcq kon van het veld met zijn tweede gele kaart. De thuisploeg speelde niet goed, maar kreeg wel kansen op de gelijkmaker. Kerk was er het dichtst bij.

Antwerp derde

Antwerp staat derde en heeft nu 8 punten achterstand op koploper Racing Genk. Union is tweede met 2 punten meer dan Antwerp en nog een duel te goed.

Anderlecht boekt zege

Anderlecht, de aanstaande tegenstander van AZ in de kwartfinales van de Conference League, heeft in de Belgische voetbalcompetitie de uitwedstrijd tegen OH Leuven met 2-0 gewonnen. De ploeg uit Brussel is bezig aan een wisselvallig seizoen en mag alleen nog hopen op een plaats in de play-offs voor nieuwe deelname aan het derde Europese clubtoernooi.

Anderlecht verraste donderdag met winst (0-1) bij de Spaanse club Villarreal waarmee de ploeg met de Nederlandse doelman Bart Verbruggen - voor het eerst opgeroepen voor Oranje - doordrong tot de laatste acht. Vrijdag kwam AZ als volgende tegenstander uit de koker.

Slimani en Arnstad

Tegen Leuven kwam Anderlecht na ruim een half uur op voorsprong. Een overtreding van Hamza Mendyl op Anders Dreyer leverde de bezoekers een strafschop op. Die werd benut door de Algerijn Islam Slimani, donderdag al de matchwinnaar. Verbruggen onderscheidde zich enkele keren met knappe reddingen. In de 90e minuut zorgde de Noor Kristian Arnstad voor de 2-0.