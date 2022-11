Fritz na thriller naar laatste vier, Nadal sluit ATP Finals af met zege

Fritz is de nummer 9 van de wereldranglijst. Hij mocht meedoen aan het afsluitende toernooi van het seizoen na de afmelding van de nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Amerikaan won in twee sets van Rafael Nadal, maar verloor in drie sets van Casper Ruud. De Noor was na twee zeges al zeker van de laatste vier. Fritz moest met de 22-jarige Canadese nummer 6 van de ATP-ranking uitvechten wie naast Ruud naar de halve finales zou gaan.

In de eerste set zonder breaks was Fritz de sterkste in de tiebreak. De Amerikaan liep uit naar 6-3 en benutte zijn tweede setpoint. Ook in de tweede set wist geen van de tennissers de opslagbeurt van de ander te winnen. Auger-Aliassime kwam na een dubbele fout van zijn tegenstander terug en trok het weer gelijk in sets.

In de derde set kreeg Fritz op 3-2 eindelijk zijn eerste breakpoints van de wedstrijd. Op de vierde sloeg hij toe en liep uit naar 4-2. Twee games later kreeg hij zijn eerste matchpoint en was het meteen raak na een misser van Auger-Aliassime.

Nadal klopt Ruud

Rafael Nadal heeft de ATP Finals toch nog positief kunnen afsluiten. Na twee verloren partijen in de groepsfase won de 36-jarige Spanjaard wel zijn derde wedstrijd, tegen de Noor Casper Ruud. In Turijn zegevierde Nadal in twee sets: 7-5 7-5.

Rafael Nadal Ⓒ ANP/HH

De 22-voudig grandslamkampioen, die kampte met een gebrek aan wedstrijdritme, herstelde zich enigszins tegen Ruud. De twee hielden elkaar in beide sets lang in evenwicht. Nadal brak de Noor bij een stand van 6-5 in de eerste set. Dat deed hij in de tweede set opnieuw in de twaalfde game.

De halve finales van het eindejaarstoernooi waren voor Nadal al buiten bereik door zijn verliespartijen tegen de Amerikaan Taylor Fritz en de Canadees Félix Auger-Aliassime. De 23-jarige Ruud, dit jaar finalist op Roland Garros en de US Open, was juist na twee zeges al zeker van een plek in de knock-outfase.

Rojer na verlies uitgeschakeld

Jean-Julien Rojer is er met zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in geslaagd de halve finales te bereiken op de ATP Finals. Het duo verloor via een beslissende matchtiebreak van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury: 3-6 7-6 (4) 10-5.

Rojer, die in 2015 de ATP Finals al eens won, en Arévalo mochten geen set verliezen om de halve finales nog te kunnen bereiken. Ze eindigen door het verlies op de derde plek in de poule. De Amerikaan en de Brit gaan wel naar de laatste vier op het eindejaarstoernooi.

De Nederlander en Salvadoraan verloren hun eerste groepswedstrijd van de debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. Dinsdag had het duo drie sets nodig om de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos te verslaan.

Naast Rojer is met Wesley Koolhof nog een Nederlander actief in het dubbelspel op de ATP Finals. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski staat hij tweede in zijn poule. Ze spelen vrijdag hun laatste groepswedstrijd. Koolhof won het eindejaarstoernooi twee jaar geleden.