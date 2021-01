PSV nog zeker twee weken zonder Mario Götze

PSV ontvangt AZ woensdagavond in Eindhoven. Bij winst neemt de ploeg van Schmidt in ieder geval voor een dag de koppositie in de Eredivisie over van Ajax, dat donderdag in Enschede tegen FC Twente speelt. De Duitse trainer rekent tegen AZ wel op aanvaller Cody Gakpo, die in Amsterdam zo’n 20 minuten voor tijd naar de kant ging. „Cody lijkt in orde.”

PSV speelt zaterdag in Rotterdam tegen Sparta en neemt het drie dagen later in het bekertoernooi op tegen FC Volendam. Götze ontbreekt vermoedelijk op 23 januari ook tegen RKC Waalwijk.

Vergaderruimte

„Natuurlijk missen we Mario. Hij heeft de kwaliteiten om ook onder druk de bal vast te houden en teamgenoten in goede posities te brengen”, zei Schmidt. „Maar we hebben ook andere, jonge spelers met deze kwaliteiten. Ook zonder Mario hebben we een goede wedstrijd gespeeld tegen Ajax. Zij haalden vorige week nog een spits voor 25 miljoen euro, maar ze konden ons niet verslaan. Wij kregen op het einde zelfs nog een kans op de winnende treffer.”

Volgens Schmidt zit hij deze week met zijn spelers meer in de vergaderruimte dan dat ze op het trainingsveld staan. „We spelen vier wedstrijden in negen dagen tijd. Het is een grote uitdaging om steeds weer klaar te zijn voor de volgende wedstrijd, zowel fysiek als mentaal. AZ is als team wel te vergelijken met Ajax. Ze zijn beide goed in balbezit en hebben veel goede, aanvallende spelers. Dat beide clubs dezelfde manier van spelen hebben, helpt wel in de korte voorbereiding die we hebben.”