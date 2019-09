Video: Pijnlijk moment Makkelie in Madrid

Na ruim een uur spelen kreeg de Nederlandse scheidsrechter van dichtbij een bal tegen zijn hoofd na een duel tussen Juventus-speler Sami Khedira en Ángel Correa van Atlético Madrid.

Makkelie had de bal nooit zien aankomen, waardoor de impact vrij heftog was. Nadat hij op het gras was gevallen, floot de arbiter direct af om verzorging te krijgen, maar al vrij snel kon hij het duel laten hervatten.

Atlético sleepte in de slotfase een punt uit het vuur in het eigen Wanda Metropolitano. Dankzij goals van Stefan Savic en Hector Herrera werd een 2-0 achterstand goedgemaakt. Juan Cuadrado en Blaise Matuidi vonden het net namens Juventus, waar Matthijs de Ligt de gehele wedstrijd meedeed.