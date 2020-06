Woede en frustratie bij Luis Suárez na gelijkspel Barcelona

Bekijk ook: Late dreun voor FC Barcelona in titelstrijd

Barcelona dreigt zondagavond achterop te raken in de titelrace met Real Madrid als de rivaal uit de hoofdstad op bezoek gaat bij Espanyol. Real neemt een voorsprong van twee punten op de regerend kampioen als het de hekkensluiter verslaat. „We wisten dat we eigenlijk ieder duel moesten winnen”, zei de balende Suárez. „En dan nog moesten we hopen op puntenverlies van Real omdat zij kampioen zijn als we in punten gelijk eindigen. Ze hebben immers een beter resultaat overgehouden aan de twee duels met ons.”

„We verliezen te veel punten in uitwedstrijden”, zei Suárez. „Hoe dat komt? Dat is iets voor onze trainer om te analyseren. Real krijgt ook nog lastige duels. Laten we hopen dat zij een keer verliezen. Maar nu ben ik vooral woedend en gefrustreerd dat we twee punten hebben verloren.”