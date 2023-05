Spanjaard wint uiteindelijk eenvoudig van Ramos-Vinolas Carlos Alcaraz komt opdagen en is weer nummer 1 van de wereld

Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH

Carlos Alcaraz is weer de nummer 1 van de wereld. De 20-jarige Spanjaard hoefde alleen maar op de baan in Rome te verschijnen om de eerste plek over te nemen van de Serviër Novak Djokovic. Alcaraz, die in de eerste ronde was vrijgeloot, won zijn wedstrijd in de tweede ronde met 6-4 6-1 van zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas.