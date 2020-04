Voorzitter Watford voelt zich ’ongemakkelijk’ over hervatting Premier League

„Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij de gesprekken over voetbal”, zegt hij. „Onze gezondheidsorganisatie NHS staat onder enorme druk. Daar ligt meer prioriteit.”

Bekijk ook: Engelsen en Russen willen in juni weer voetballen

Duxbury gaat verder: „Natuurlijk wil ik dat we weer gaan voetballen. Als de regering zegt dat alles veilig is en we de NHS niet nog meer onder druk zetten. Maar ik denk dat we ons niet te veel moeten haasten.”

Watford heeft de deuren van het stadion geopend voor patiënten van een ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Ook geeft de club dagelijks voedsel aan personeel van NHS. „We zijn bevoorrecht dat we mogen helpen”, zegt Duxbury.

De clubs uit de Premier League praten vrijdag over een mogelijke hervatting van de Premier League in juni. Watford staat 17e op de ranglijst, met 6 punten meer dan hekkensluiter Norwich City.