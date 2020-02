Beluister hier de voetbalpodcast: Deze spelers vertrekken bij Ajax

Natuurlijk komt de crisis bij Ajax aan bod. Verweij signaleert dat de eenheid binnen de ploeg van trainer Erik ten Hag volledig is verdwenen. „Ze gaan niet meer voor elkaar door het vuur, zoals vorig jaar. Het is los zand. Iedereen speelt voor zijn eigen transfer.”

Daarmee legt hij de vinger op de zere plek. Komende zomer wacht namelijk een Amsterdamse exodus, zo is de verwachting. De mannen benoemen de spelers die hoogstwaarschijnlijk vertrekken.

Toch is er ook goed nieuws voor Ajax. Er komt vanuit de jeugdopleiding namelijk een hele rits aanvallende talenten aan. En dat is nodig ook, want de ’veteranen-aanval’ van Ajax was zondag tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag) gezamenlijk meer dan 100 jaar oud. Met name Ryan Babel moet het ontgelden. „Dat is trainersgel*l van Erik ten Hag.”

Ook worden in de podcast AZ, PSV, Feyenoord en de VAR onder de loep genomen.