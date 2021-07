Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Duitse scheidsrechter Felix Brych gestopt na EK met toernooien fluiten

07.28 uur: De Duitse topscheidsrechter Felix Brych ontbreekt volgend jaar op het WK in Qatar. De 45-jarige Brych heeft besloten dat het afgelopen EK zijn laatste eindtoernooi is geweest. De Duitser floot vijf wedstrijden op de Europese eindronde, waaronder de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2) en de halve finale tussen Italië en Spanje (1-1, Italië won na strafschoppen).

Brych staat bekend als een van de beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League en drie jaar later de eindstrijd van de Champions League.

„Ik miste echter nog een succesvol internationaal toernooi”, zei Brych tegen het Duitse magazine Kicker. „Op het EK was ik wekenlang extreem gefocust. Nu voelt mijn carrière perfect. Ik denk dat ik deze prestatie en motivatie niet kan herhalen. Daarom heb ik besloten niet nog een toernooi te fluiten en mijn internationale carrière rond de jaarwisseling te beëindigen.” Brych wil wel in de Bundesliga blijven fluiten.

Björn Kuipers (48) leidde zondag op Wembley de EK-finale tussen Italië en Engeland, die na strafschoppen werd gewonnen door de Italianen. De Nederlander heeft nog niet besloten of hij doorgaat met fluiten.

Basketballers Milwaukee Bucks trekken stand gelijk in NBA-finale

07.27 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand gelijkgetrokken in de NBA-finale tegen Phoenix Suns. De Bucks wonnen in de best-of-sevenserie ook hun tweede thuiswedstrijd, met 109-103. Beide teams keren nu terug naar Phoenix voor het vijfde duel, met een tussenstand van 2-2. De ploeg die vier wedstrijden wint, volgt Los Angeles Lakers op als kampioen van de NBA.

Phoenix Suns had voor eigen publiek de eerste twee wedstrijden in de grote finale gewonnen (118-105 en 118-108). De daaropvolgende duels in Milwaukee waren voor de Bucks (120-100 en 109-103). Khris Middleton tekende woensdagavond voor 40 punten, Giannis Antetokounmpo droeg 26 punten bij aan de winst van de thuisclub. Bij de Suns moest het vooral komen van Devin Booker, die 42 punten bij elkaar schoot.

Milwaukee Bucks keek aan het begin van de vierde periode tegen een achterstand van 9 punten aan, maar onder aanvoering van Middleton trokken ze de wedstrijd alsnog naar zich toe. „Ik bleef maar tegen mezelf zeggen: we zitten in de wedstrijd, ongeacht de score”, aldus de Amerikaan. „Het is pas voorbij als de klok op nul staat.” Zaterdag is de vijfde confrontatie.