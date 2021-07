Limburgse wielerkoers geschrapt door wateroverlast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Limburgse wielerkoers afgelast vanwege wateroverlast

13.36 uur: De Volta Limburg Classic, een wielerkoers door Zuid-Limburg, gaat zondag niet door. De organisatie heeft na overleg met de overheidsinstanties en hulpdiensten besloten om het hele wielerweekeinde rond Eijsden te schrappen.

„Het is voor ons een ramp, maar die valt in het niet bij de ramp die hier momenteel in de hele regio plaatsvindt”, aldus koersdirecteur Roy Packbier. Eerder op de dag zei Packbier al dat 40 tot 50 procent van het parcours onder water staat. „Maar er zit ook een moreel aspect aan. We willen niet een wielerwedstrijd organiseren in een rampgebied. Bovendien zijn de hulpdiensten met man en macht aan het werk om iedereen te helpen die door deze ramp wordt getroffen. Dat de prioriteit dan niet bij de Volta Limburg Classic ligt, begrijpen we volledig.”

Voor zaterdag stond een toertocht op het programma, waarvoor 1500 fietsers zich hadden ingeschreven. Zondag zou de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150) worden verreden. Onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen stonden op de startlijst.

De organisatie gaat de komende dagen kijken wat de gevolgen zijn van de afgelasting, ook in financieel opzicht. „Ook wij zijn overvallen door de omvang van de ramp die zich in Zuid-Limburg momenteel voltrekt en hebben voor dit scenario geen draaiboek klaarliggen. We hopen op ieders begrip voor de situatie en zullen iedereen later op de hoogte brengen van de verdere stappen”, aldus Packbier.

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers ook al niet door, toen vanwege het coronavirus.

Duitse scheidsrechter Felix Brych gestopt na EK met toernooien fluiten

07.28 uur: De Duitse topscheidsrechter Felix Brych ontbreekt volgend jaar op het WK in Qatar. De 45-jarige Brych heeft besloten dat het afgelopen EK zijn laatste eindtoernooi is geweest. De Duitser floot vijf wedstrijden op de Europese eindronde, waaronder de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2) en de halve finale tussen Italië en Spanje (1-1, Italië won na strafschoppen).

Brych staat bekend als een van de beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League en drie jaar later de eindstrijd van de Champions League.

„Ik miste echter nog een succesvol internationaal toernooi”, zei Brych tegen het Duitse magazine Kicker. „Op het EK was ik wekenlang extreem gefocust. Nu voelt mijn carrière perfect. Ik denk dat ik deze prestatie en motivatie niet kan herhalen. Daarom heb ik besloten niet nog een toernooi te fluiten en mijn internationale carrière rond de jaarwisseling te beëindigen.” Brych wil wel in de Bundesliga blijven fluiten.

Björn Kuipers (48) leidde zondag op Wembley de EK-finale tussen Italië en Engeland, die na strafschoppen werd gewonnen door de Italianen. De Nederlander heeft nog niet besloten of hij doorgaat met fluiten.

Basketballers Milwaukee Bucks trekken stand gelijk in NBA-finale

07.27 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand gelijkgetrokken in de NBA-finale tegen Phoenix Suns. De Bucks wonnen in de best-of-sevenserie ook hun tweede thuiswedstrijd, met 109-103. Beide teams keren nu terug naar Phoenix voor het vijfde duel, met een tussenstand van 2-2. De ploeg die vier wedstrijden wint, volgt Los Angeles Lakers op als kampioen van de NBA.

Phoenix Suns had voor eigen publiek de eerste twee wedstrijden in de grote finale gewonnen (118-105 en 118-108). De daaropvolgende duels in Milwaukee waren voor de Bucks (120-100 en 109-103). Khris Middleton tekende woensdagavond voor 40 punten, Giannis Antetokounmpo droeg 26 punten bij aan de winst van de thuisclub. Bij de Suns moest het vooral komen van Devin Booker, die 42 punten bij elkaar schoot.

Milwaukee Bucks keek aan het begin van de vierde periode tegen een achterstand van 9 punten aan, maar onder aanvoering van Middleton trokken ze de wedstrijd alsnog naar zich toe. „Ik bleef maar tegen mezelf zeggen: we zitten in de wedstrijd, ongeacht de score”, aldus de Amerikaan. „Het is pas voorbij als de klok op nul staat.” Zaterdag is de vijfde confrontatie.