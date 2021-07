Sport Kort: Joost Luiten in de achterhoede bij Britse Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod

23:00 uur Luiten in de achterhoede bij Britse Open

Golfer Joost Luiten heeft een slechte eerste dag beleefd bij het Britse Open, een van de vier majors van het golfcircuit. Hij liep op de baan van Royal St. George’s in het Engelse graafschap Kent een ronde van 76 slagen, 6 boven het baangemiddelde. Met dat resultaat staat hij 151e en houdt hij slechts enkele spelers onder zich in de tussenstand.

Luiten begon zijn ronde met een dubbele bogey, maakte daarna zijn enige birdie van de dag. Hij moest in het verloop nog vijf bogeys op zijn scorekaart schrijven.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen, die het toernooi in 2010 al eens won, staat voorlopig bovenaan na een bogeyvrije ronde van 64 slagen (-6). Hij staat een slag voor op de Amerikanen Brian Harman en Jordan Spieth.

Luiten was niet de enige die worstelde in de eerste ronde. Ook oud-majorwinnaars Phil Mickelson, Martin Kaymer en Jason Day staan in de achterhoede. Mickelson had zelfs 80 slagen nodig en staat gedeeld laatste.

Na twee rondes gaan de beste 70 spelers in de stand verder in het weekend.

Griekspoor naar kwartfinales op Dutch Open

20:46 uur Tennisser Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van de Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste tennisser uit Haarlem versloeg op het Nederlandse challengertoernooi in twee sets Michael Vrbensky uit Tsjechië: 6-4 6-4.

Griekspoor verspeelde in de eerste set nog een break voorsprong, maar sloeg daarna opnieuw toe op de opslag van de 21-jarige Tsjech. In de tweede set won de 25-jarige Noord-Hollander op 4-4 de opslagbeurt van zijn tegenstander en maakte het vervolgens op eigen service af.

In de kwartfinale treft Griekspoor de Belg Kimmer Coppejans. Die won met 6-3 6-4 van Gijs Brouwer, die in Amersfoort op een wildcard was gestart.

Boksgevecht Fury - Wilder verplaatst naar 9 oktober

19:03 uur Het uitgestelde gevecht tussen de boksers Tyson Fury en Deontay Wilder in Las Vegas is verplaatst naar 9 oktober, meldt organisator Top Rank Boxing.

De Brit Fury testte recentelijk positief op het coronavirus waardoor de voor 24 juli geplande tweekamp moest worden uitgesteld. Fury is de wereldkampioen van de boksbond WBC, nadat hij na een onbeslist duel in 2018 in februari van vorig jaar ten koste van Wilder de wereldtitel veroverde.

Fury wilde het in augustus in Saudi-Arabië opnemen in een titelgevecht tegen zijn landgenoot en wereldkampioen Anthony Joshua. Op last van een Amerikaanse arbitragecommissie moest hij eerst voor 15 september van dit jaar opnieuw de ring in tegen Wilder.

Wielrenner Ackermann wint sprint in Italiaanse rittenkoers

17.03 uur: Pascal Ackermann heeft de tweede rit van de Italiaanse Wielerweek op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-hansgrohe klopte in de sprint na een etappe van Sassari naar Oristano over 185,5 kilometer de Hongaar Barnabas Peak en de Belg Sep Vanmarcke.

Een vlucht met de vier renners in het tweede deel van de etappe in de Settimana Ciclistica Italiana werd vlak voor de finish in Oristano gegrepen. In de sprint was Ackermann duidelijk de snelste. De 27-jarige Duitser boekte de derde zege van het seizoen. Eerder deze maand won hij twee ritten in de Sibiu Cycling Tour in Roemenië.

Israëlische club zegt oefenduel met Barcelona af om locatie

16.16 uur: De Israëlische voetbalclub Beitar Jeruzalem heeft een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona, die gepland stond op 4 augustus, afgezegd omdat de Spaanse club de wedstrijd niet in Jeruzalem wil spelen, zo liet Beitar weten. De wedstrijd stond gepland in de wijk Malha, waar in het verleden een Palestijns dorp stond.

Vorige week bekritiseerde de Palestijnse voetbalbond het voornemen om de wedstrijd op die plek in Jeruzalem af te werken. Federatievoorzitter Jibril Rajoub zei in een brief aan de wereldvoetbalbond FIFA dat Jeruzalem in een resolutie van de Verenigde Naties tot verdeelde stad is verklaard en dat Barça’s geplande tegenstander Beitar een racistische club is.

Een deel van de aanhang van Beitar is berucht vanwege extreemrechtse elementen, maar de club streeft ernaar zijn imago te veranderen nu een lid van de heersende familie in Abu Dhabi vorig jaar een belang van 50 procent in de club heeft gekocht.

Volleybalster Celeste Plak gaat na sabbatical in Japan spelen

15.08 uur: Volleybalster Celeste Plak gaat in Japan spelen. De 25-jarige international van Oranje heeft een contract getekend bij Victorina, een club uit de stad Himeji. Plak besloot vorig jaar een sabbatical te nemen.

De Nederlandse speelde jaren in de Italiaanse competitie voor Bergamo en Novara. Met die laatste club won Plak in 2019 de Champions League. Na een seizoen in Turkse dienst bij Aydin besloot ze vorig jaar om tijdelijk afstand te nemen van de sport. Begin dit jaar pakte Plak haar volleybalcarrière weer op. Ze deed met Oranje mee aan de Nations League in de Italiaanse stad Rimini en heeft nu in Japan een nieuwe werkgever gevonden.

„Ik kijk uit naar dit grote avontuur”, schrijft Plak op Instagram. Ze wist zich met de Nederlandse volleybalsters niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

Fortuna Sittard langdurig zonder aanvaller Semedo

14.48 uur: Fortuna Sittard moet het in de beginfase van het nieuwe seizoen stellen zonder aanvaller Lisandro Semedo. De 25-jarige aanvaller van Portugees-Kaapverdische komaf heeft een zware enkelblessure opgelopen.

Semedo is woensdag geopereerd en gaat zich volgens de Limburgse Eredivisieclub nu richten op zijn revalidatie. Fortuna Sittard begint het seizoen over een maand met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Afgelopen seizoen kwam Semedo in 34 competitiewedstrijden tot negen doelpunten.

Volta Limburg Classic afgelast vanwege wateroverlast

13.36 uur: De Volta Limburg Classic, een wielerkoers door Zuid-Limburg, gaat zondag niet door. De organisatie heeft na overleg met de overheidsinstanties en hulpdiensten besloten om het hele wielerweekeinde rond Eijsden te schrappen.

„Het is voor ons een ramp, maar die valt in het niet bij de ramp die hier momenteel in de hele regio plaatsvindt”, aldus koersdirecteur Roy Packbier. Eerder op de dag zei Packbier al dat 40 tot 50 procent van het parcours onder water staat. „Maar er zit ook een moreel aspect aan. We willen niet een wielerwedstrijd organiseren in een rampgebied. Bovendien zijn de hulpdiensten met man en macht aan het werk om iedereen te helpen die door deze ramp wordt getroffen. Dat de prioriteit dan niet bij de Volta Limburg Classic ligt, begrijpen we volledig.”

Voor zaterdag stond een toertocht op het programma, waarvoor 1500 fietsers zich hadden ingeschreven. Zondag zou de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150) worden verreden. Onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen stonden op de startlijst.

De organisatie gaat de komende dagen kijken wat de gevolgen zijn van de afgelasting, ook in financieel opzicht. „Ook wij zijn overvallen door de omvang van de ramp die zich in Zuid-Limburg momenteel voltrekt en hebben voor dit scenario geen draaiboek klaarliggen. We hopen op ieders begrip voor de situatie en zullen iedereen later op de hoogte brengen van de verdere stappen”, aldus Packbier.

De Volta Limburg Classic zou begin april worden verreden, maar de organisatie besloot vanwege de toen geldende coronamaatregelen om de wedstrijd te verplaatsen naar juli. Vorig jaar ging de koers ook al niet door, toen vanwege het coronavirus.

Duitse scheidsrechter Felix Brych gestopt na EK met toernooien fluiten

07.28 uur: De Duitse topscheidsrechter Felix Brych ontbreekt volgend jaar op het WK in Qatar. De 45-jarige Brych heeft besloten dat het afgelopen EK zijn laatste eindtoernooi is geweest. De Duitser floot vijf wedstrijden op de Europese eindronde, waaronder de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2) en de halve finale tussen Italië en Spanje (1-1, Italië won na strafschoppen).

Brych staat bekend als een van de beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League en drie jaar later de eindstrijd van de Champions League.

„Ik miste echter nog een succesvol internationaal toernooi”, zei Brych tegen het Duitse magazine Kicker. „Op het EK was ik wekenlang extreem gefocust. Nu voelt mijn carrière perfect. Ik denk dat ik deze prestatie en motivatie niet kan herhalen. Daarom heb ik besloten niet nog een toernooi te fluiten en mijn internationale carrière rond de jaarwisseling te beëindigen.” Brych wil wel in de Bundesliga blijven fluiten.

Björn Kuipers (48) leidde zondag op Wembley de EK-finale tussen Italië en Engeland, die na strafschoppen werd gewonnen door de Italianen. De Nederlander heeft nog niet besloten of hij doorgaat met fluiten.

Basketballers Milwaukee Bucks trekken stand gelijk in NBA-finale

07.27 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben de stand gelijkgetrokken in de NBA-finale tegen Phoenix Suns. De Bucks wonnen in de best-of-sevenserie ook hun tweede thuiswedstrijd, met 109-103. Beide teams keren nu terug naar Phoenix voor het vijfde duel, met een tussenstand van 2-2. De ploeg die vier wedstrijden wint, volgt Los Angeles Lakers op als kampioen van de NBA.

Phoenix Suns had voor eigen publiek de eerste twee wedstrijden in de grote finale gewonnen (118-105 en 118-108). De daaropvolgende duels in Milwaukee waren voor de Bucks (120-100 en 109-103). Khris Middleton tekende woensdagavond voor 40 punten, Giannis Antetokounmpo droeg 26 punten bij aan de winst van de thuisclub. Bij de Suns moest het vooral komen van Devin Booker, die 42 punten bij elkaar schoot.

Milwaukee Bucks keek aan het begin van de vierde periode tegen een achterstand van 9 punten aan, maar onder aanvoering van Middleton trokken ze de wedstrijd alsnog naar zich toe. „Ik bleef maar tegen mezelf zeggen: we zitten in de wedstrijd, ongeacht de score”, aldus de Amerikaan. „Het is pas voorbij als de klok op nul staat.” Zaterdag is de vijfde confrontatie.