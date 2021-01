Liverpool weet op bezoek bij Tottenham eindelijk weer wat winnen is

De achterstand op koploper Manchester City (dat een wedstrijd minder speelde) is nu vier punten, Manchester United staat nog drie punten voor op de regerend landskampioen. Ook Leicester City staat er nog tussen, met twee punten meer dan Liverpool.

Favoriete tegenstander

Roberto Firmino zette Liverpool kort voor rust op voorsprong en dat betekende dat de fans van die club eindelijk weer eens konden juichen voor een goal van hun favorieten. Het was de eerste Premier League-goal van dit kalenderjaar voor Liverpool, dat op 27 december 2020 voor het laatst het net gevonden had.

Dat Firmino de doelpuntenmaker was, was geen toeval. De Braziliaan maakte zijn vijfde goal in zijn laatste zes competitieduels met Tottenham Hotspur. De verdediging van de thuisclub maakte het voor Firmino nog wat makkelijker, want zowel Eric Dier als doelman Hugo Lloris greep niet in bij een scherpe voorzet van Sadio Mané.

Tweede tik

Kort na rust deelde Liverpool (waar Georginio Wijnaldum in de basis stond) via Trent Alexander-Arnold een nieuwe tik uit. Tottenham toonde zich echter niet aangeslagen en maakte via Pierre-Emil Højbjerg binnen twee minuten de aansluitingstreffer. De middenvelder deed dat op aangeven van Steven Bergwijn, die van trainer José Mourinho ook een basisplaats had gekregen.

Op de 1-3 van Mané halverwege de tweede helft hadden de Spurs echter geen antwoord meer. Ook niet via Gareth Bale, die Bergwijn tien minuten voor tijd kwam aflossen. Tottenham staat na de nederlaag zevende, met evenveel punten maar een wedstrijd meer gespeeld dan Everton.

