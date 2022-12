Premium Het beste van De Telegraaf

’Formidabel meesterschap’ Jonge Pelé maakte ook in Nederland indruk: ’Weergaloze techniek te veel voor Feijenoord’

Pele verrichtte in Nederland de aftrap van het duel tussen Ajax en MVV. Links Frank Arnesen, rechts Johan Dijkstra. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De op 82-jarige leeftijd overleden voetballegende Pelé is enkele malen op de Nederlandse velden te bewonderen geweest. In 1959 schittert de Braziliaan met zijn club Santos in het Groningse Oosterpark tijdens een vriendschappelijk duel met Feyenoord. Twee weken erna krijgt SC Enschede een draai om de oren van de uitblinkende Pelé en zijn ploeggenoten. En in 1963 gaat Pelé, die dan al twee wereldtitels achter zijn naam heeft, verrassend met Brazilië onderuit in een oefeninterland tegen Oranje.