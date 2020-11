Problemen voor Feyenoord nemen toe: ook geen Spajic en Malacia

„We hadden al veel afwezigen, maar daar zijn Uros Spajic en Tyrell Malacia nog bijgekomen”, aldus Advocaat, die sowieso al geen beroep kon doen op Leroy Fer, Ridegciano Haps, Justin Bijlow, Robert Bozenik, Sven van Beek, Christian Conteh en Luis Sinisterra.

Quarantaine

Malacia haakte geblesseerd af bij Jong Oranje, legde vrijdag nog een test af om te zien hoe ver hij is, maar gaat deze speelronde niet halen. Spajic is uit voorzorg in quarantaine gegaan na de corona-uitbraak bij de Servische nationale ploeg. „Het risico is te groot. Hij is getest, maar blijft er wel een paar dagen uit.” Feyenoord is al zeven weken gevrijwaard gebleven van corona in de A-selectie en gaat uiterst behoedzaam te werk, om de kans op een uitbraak zo klein mogelijk te houden.

Intussen neemt het aantal afwezigen door blessures wel weer buitengewone proporties aan. Advocaat vindt niet dat dit te wijten valt aan de medische begeleiding. „We hebben een fantastische medische staf met specialisten op het gebied van inspanningsfysiologie, met dokters en mensen uit de wetenschap. Dat is allemaal geweldig bij Feyenoord. Maar we hebben natuurlijk een aantal spelers gehaald van wie we wisten dat ze blessuregevoelig waren”, aldus Advocaat.

’Jørgensen gaat spelen’

„Dat waren ook spelers, die we waarschijnlijk niet hadden kunnen krijgen als ze wel fit waren geweest. Dan hadden ze niet bij Feyenoord gespeeld. We hebben in de groep een aantal spelers van wie de medische staf heeft gezegd ’daar moet je mee oppassen’. Die staan ook op dat lijstje. Van een speler als Fer wisten we dat dit kon gebeuren, toen die vorig jaar is binnengehaald. Of Conteh. Daar is ook voor gewaarschuwd”, aldus Advocaat, die ook een meevaller kan noteren. De blessuregevoelige spits Nicolai Jørgensen is weer wel inzetbaar. „Jørgensen is helemaal fit en hij gaat spelen.” Om de aantallen op peil te brengen is Dylan Vente, die was teruggezet naar het tweede elftal, opnieuw bij de selectie gehaald. Vente zat voor de interlandbreak ook al bij de wedstrijdselectie voor de duels met CSKA Moskou en FC Groningen, maar kreeg toen geen speeltijd.

Naast alle personele problemen heeft Feyenoord ook nog eens een loodzwaar programma voor de boeg met negen wedstrijden in een tijdsbestek van één maand. „We concentreren ons op de spelers die er wel zijn. We hebben nog steeds een goed elftal. De jongens die nu bij de selectie zitten en spelen zitten er niet voor niks bij. Die moeten het maar waarmaken. En dat we veel wedstrijden spelen, is toch ook mooi. Als voetballer speel je liever wedstrijden dan dat je traint. Een Europese uitwedstrijd in Moskou zoals we deze week hebben is toch mooi om mee te maken. Zo moeten we het brengen, en niet de hele tijd zeggen dat het allemaal zo zwaar is.”

Voor dit seizoen heeft Advocaat aangegeven, dat als Feyenoord de groep fit wist te houden er veel mogelijk zou zijn. Heeft hij zijn verwachtingen bijgesteld nu er zoveel afwezigen zijn? „We hebben nog steeds een elftal dat een resultaat neer kan zetten en daar gaan we ook voor. We moeten nu niet in negativisme vervallen. Dat is helemaal niet nodig. Als ik naar het niveau op de training van vanochtend kijk, dan zag dat er heel aardig uit.”

