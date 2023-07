Cavendish verlaat de Tour na valpartij: Brit kan etapperecord vergeten

Tekst gaat verder onder de tweet

Momenteel heeft Cavendish 34 etappezeges, evenveel als Eddy Merckx. Hij ging op jacht naar nummer 35, maar de topsprinter die eind dit jaar met pensioen gaat kan dat nu vergeten.

’Pijnlijk voor velen’

Zijn collega’s leefden met hem mee. „Het was heel verdrietig om het nieuws van Cavendish te horen, ik had hem gegund om de 35e zege te pakken”, zei geletruidrager Jonas Vingegaard. Ook ritwinnaar Mads Pedersen vond het treurig dat de Tour voor een legende als Cavendish zo eindigde. „Ik hoopte heel erg dat hij zijn 35e overwinning zou behalen in de Tour. Het is pijnlijk, niet alleen voor hem, maar voor zo veel mensen in het wielrennen, renners en fans.”

Ook Pogacar gunde de Brit zijn 35e zege waarmee hij alleen recordhouder met de meeste ritoverwinningen in de Tour zou worden. Nu deelt Cavendish dat record nog met wielerlegende Eddy Merckx. „Iedereen hoopte dat hij nog een etappe zou winnen”, zei de Sloveen. „Hij stak in goede vorm. Vrijdag zat hij er dichtbij. Het is vreselijk.”

Ploeggenoot Gianni Moscon bij Astana reed achter Cavendish toen die plotseling viel. „Er was een valpartij voor ons en ’Cav’ moest remmen omdat iemand van zijn lijn afweek. Hij raakte het achterwiel van degene voor hem en ging onderuit.”